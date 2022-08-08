Ефимов: По проекту «Индустриальные кварталы» построят не менее 45 спортивных объектов

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Не менее 45 спортивных объектов построят в городе в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По проекту «Индустриальные кварталы» будет реорганизовано около 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в столице появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан, — рассказал он.

По словам Ефимова, на 40 земельных участках планируется возвести минимум 45 спортивных объектов — открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

Так, четыре скалодрома могут появиться на месте бывших промзон в Головинском и Обручевском районах, а также в Марьиной роще и Новогирееве. Благодаря этому у жителей будет возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что спортивные объекты появятся в десяти столичных округах. Он заключил, что общая площадь индустриальных кварталов, где возведут спортивные объекты, составит около 680 гектаров.

5 августа Ефимов сообщил, что в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реорганизован участок бывшей промзоны на Волгоградском проспекте.

По его словам, вложения в реорганизацию территории составят почти 50,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от новых производств и общественной застройки — почти 2,5 миллиарда рублей. В будущем на месте бывшей промзоны появятся почти 6,4 тысячи новых рабочих мест.