Андрей Бочкарев: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на три четверти

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Курьяновский бульвар Карта всех событий

Готовность участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара оценивается на 75 процентов. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают вести на участке устройство дорожного полотна. Благоустройство территории выполнено более чем на 50 процентов.

Всего планируется разбить свыше 20 гектаров газонов, а также высадить 970 деревьев и 6340 кустов растений.

Кроме того, на участке продолжается строительство двух эстакад: через улицу Батайскую и через Батюнинскую улицу.

Рабочие также организовали в районе дома 41 по 1-й Курьяновской улице подземный пешеходный переход, который уже был введен в эксплуатацию, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит снять до 20 процентов нагрузки с Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов отметил, что окончание строительства МСД позволит сократить перепробег транспорта в два раза на направлении юг — северо-запад. В направлении северо-запад — восток — в 1,5 раза. Кроме того, новая трасса улучшит транспортную связь более 40 районов города.