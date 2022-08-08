Суд приговорил к году ограничения свободы экс-депутата Редькина по делу о случайном убийстве

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Камчатский суд приговорил к году ограничения свободы бывшего депутата и бизнесмена Игоря Редькина по делу о случайном убийстве. Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

— Такое решение принял Усть-Большерецкий районный суд. Рыбопромышленник признал вину в убийстве по неосторожности, поэтому дело рассматривалось в особом порядке, — передает сообщение ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 2 августа прошлого года. Редькин 10 августа составил официальное обращение, где рассказал, что решил отпугнуть медведя, который пришел в село. Депутат взял ружье и выстрелил в сторону животного. Позже сообщалось о том, что в этом районе оказался ранен 30-летний местный житель, который затем скончался от пулевого ранения в больнице. Как признался Редькин, он готов понести за случившееся наказание, которое определит суд.

Согласно декларациям, доход предпринимателя и бывшего депутата за 2020 год составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, они вместе с супругой совладельцы компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. Он также является учредителем ООО «Новый дом», которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.