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Запорожская область навсегда уходит из состава Украины, поэтому киевским властям стоит отождествлять область исключительно с Россией. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Режиму (президента Украины — прим. «ВМ») Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией, — заявил он.

Рогов добавил, что Киев разводит истерику, так как знает о желании местных жителей вернуться в Россию, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину для отказа переговоров с Россией. Об этом он написал в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале. Украинский лидер заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

При этом недавно сообщалось, что руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона.