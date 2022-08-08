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Более половины квартир в столичных новостройках оказались малоформатными

Александр Афонин
Город
Более половины квартир в столичных новостройках оказались малоформатными
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 50 процентов квартир в новостройках Москвы, находящихся на стадии проекта, составили малоформатные юниты. Об этом сообщили архитекторы проектной компании WE-ON в понедельник, 8 августа.

— Тренд на уменьшение площади квартир начал развиваться очень давно. Этому способствуют и экономические факторы, и покупательские потребности. Очень многие малоформатные квартиры приобретаются в инвестиционных целях, чтобы в дальнейшем сдавать или более выгодно продать, особенно если дом располагается у метро, — сказала главный архитектор WE-ON Group Марина Самсенко.

По ее словам, чаще всего в новостройках встречаются студии и двухкомнатные квартиры евроформата. Их площадь варьируется от 22 до 24 и от 37 до 39 квадратных метров соответственно. Кроме того, специалисты отметили рост популярности студий. В сравнении с 2020 годом их доля от общего количества квартир выросла на три процента, передают «Известия».

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что осенью рынок недвижимости ждет небольшая стабилизация. Он считает, что в начале осени цены на вторичном рынке продолжат снижаться из-за отсутствия значительного спроса.

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