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WSJ: Визит госсекретаря США Блинкена в Африку может провалиться из-за Лаврова

Полина Долганова
В мире
WSJ: Визит госсекретаря США Блинкена в Африку может провалиться из-за Лаврова
Фото: flickr/statephotos

Поездка государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Африку может обернуться провалом после состоявшегося в июле турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Такое мнение выразили обозреватели газеты The Wall Street Journal Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер.

— Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова, — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, ведущие государства Африки сохранили нейтральную позицию, когда западная сторона призвала их ввести санкции в отношении России. Это стало опасным сигналом для Вашингтона.

Журналисты подытожили, что Блинкен захочет повлиять на Африку, однако сделать это будет непросто из-за поездки туда Лаврова, передает РИА Новости.

До этого пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров заявил, что в мире можно наблюдать кульминацию проводимой Западом политики по сдерживанию России, однако с санкциями и бойкотами могут столкнуться и другие страны, которые занимают нейтральную позицию. По его словам, Запад подвергает бойкотам те государства, которые не согласны со сдерживающей Россию политикой. Дипломат отметил, что Запад нередко применяет метод дезинформации в отношении тех стран, которые не хотят подчиняться Соединенным Штатам.

Сергей Лавров Африка США Энтони Блинкен
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