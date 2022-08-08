Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется жаркая погода

Фото: gov.spb.ru

Синоптик Юрий Куткевич рассказал, когда в Петербург вернется жаркая погода. По словам синоптика, дожди в городе прекратятся 9 августа. Но температура будет прохладной, в пределах 21–23 градусов.

В пятницу, 12 августа, воздух прогреется до 26 градусов. Такое тепло продержится до вечера воскресенья.

При этом атмосферное давление будет выше нормы и существенно меняться не будет. Температура в водоемах не понизится, поэтому в выходные желающие еще смогут искупаться, передает издание «Невские новости».

Ранее синоптики пообещали сильную жару в ряде регионов России на этой неделе. Температура воздуха в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, Краснодарском крае и степных районах Крыма в ближайшие дни поднимется до 36–40 градусов и выше, передает ФАН.

О резком похолодании в столице «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первые дни новой недели, 8 и 9 августа, в городе столбики термометров покажут 22–23 градуса тепла.