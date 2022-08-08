Синоптик Синенков рассказал, когда в Москве закончатся дожди

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Со среды, 10 августа, в столицу придет комфортная погода с температурой воздуха 22–26 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 8 августа.

— Завтра в столичном регионе вероятность дождя останется еще высокой, а начиная со среды и до конца недели погода будет с переменной облачностью, без осадков. Температура будет не такой высокой — в середине недели примерно 22–24 градуса, а к выходным до 24–26 повысится, — сказал он.

Синоптик добавил, что в понедельник, 8 августа, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В городе местами пройдут дожди, а воздух прогреется до 20–25 градусов. Ветер будет дуть северный, три–восемь метров в секунду, передает ТАСС.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе ожидаются дожди.