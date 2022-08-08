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На южном участке МСД наполовину построили эстакаду через Каширское шоссе

Полина Долганова
Город
На южном участке МСД наполовину построили эстакаду через Каширское шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Готовность строительства эстакады основного хода на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) через Каширское шоссе оценивается на 50 процентов. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время специалисты продолжают монтировать металлоконструкции пролетных строений и устраивать буронабивные сваи.

Эстакаду строят на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. В общей сложности на этом отрезке планируется возвести 12,5 километра дорог. При этом длина эстакады будет составлять 936 метров, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит снять до 20 процентов нагрузки с Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что окончание строительства МСД позволит сократить перепробег транспорта в два раза на направлении юг — северо-запад. В направлении северо-запад — восток — в 1,5 раза. Кроме того, новая трасса улучшит транспортную связь более 40 районов города.

Строительство Рафик Загрутдинов Московский скоростной диаметр (МСД)
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