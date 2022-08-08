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Вице-президент НАС рассказал, какие детали автомобилей интересуют воров

Александр Афонин
Общество
Вице-президент НАС рассказал, какие детали автомобилей интересуют воров
Фото: Depositphotos

В России могут участиться случаи кражи деталей припаркованных автомобилей из-за дефицита в стране. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в понедельник, 8 августа.

— Дефицит автомобильных запчастей создает благоприятную среду для появления большего, чем сейчас, количества воров, которые снимают элементы машин. Тем более что благодаря онлайн-агрегаторам объявлений у них появилась возможность «быстро и непринужденно» продать любую запчасть, — сказал он.

По словам Шапарина, наиболее интересными для воров являются детали, которые можно быстро снять. Это могут быть зеркала, брызговики и другие пластиковые элементы. В среднем злоумышленники получают с этого пять–семь тысяч рублей. Однако если детали оказались от премиального автомобиля, то еще больше, передает радио Sputnik.

Накануне стало известно, что самой популярной у покупателей в России легковой машиной отечественного производителя в июле этого года стала Lada Granta. Ее приобрели 6525 человек.

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