Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СВР России заявила, что Польша продолжает «освоение» территорий Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СВР России заявила, что Польша продолжает «освоение» территорий Украины
Фото: shutterstock

Правительство Польши продолжает реализацию планов по установлению контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили на портале Службы внешней разведки России.

— Польша продолжает «осваивать» Украину. Пресс-бюро СВР России сообщает, что поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины, — говорится в сообщении.

По данным органа, Варшава в первую очередь нацелена на сельскохозяйственную отрасль. Польша скупает продукцию сельхозпро­изводителей по низкой цене, что приводит к банкротству предприятий. Затем Варшава предлагает купить их активы по «бросовым» ценам.

Кроме того, польское руководство занимается активным инвестированием в транспортную инфраструктуру. Это необходимо для беспре­пятственного вывозы сырья и дальнейшей его перевозки на другие рынки, передает пресс-служба.

На Украине приняли закон, уравнивающий поляков в правах с украинцами.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «ВМ» выразил мнение, что это может стать началом полонизации Украины, в результате которой ее западная часть фактически окажется под контролем Польши.

Политика Украина Польша
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте