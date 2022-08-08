СВР России заявила, что Польша продолжает «освоение» территорий Украины

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Правительство Польши продолжает реализацию планов по установлению контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили на портале Службы внешней разведки России.

— Польша продолжает «осваивать» Украину. Пресс-бюро СВР России сообщает, что поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины, — говорится в сообщении.

По данным органа, Варшава в первую очередь нацелена на сельскохозяйственную отрасль. Польша скупает продукцию сельхозпро­изводителей по низкой цене, что приводит к банкротству предприятий. Затем Варшава предлагает купить их активы по «бросовым» ценам.

Кроме того, польское руководство занимается активным инвестированием в транспортную инфраструктуру. Это необходимо для беспре­пятственного вывозы сырья и дальнейшей его перевозки на другие рынки, передает пресс-служба.

На Украине приняли закон, уравнивающий поляков в правах с украинцами.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «ВМ» выразил мнение, что это может стать началом полонизации Украины, в результате которой ее западная часть фактически окажется под контролем Польши.