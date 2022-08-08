Советский космонавт Филипченко скончался на 95-м году жизни

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Советский космонавт Анатолий Филипченко скончался в возрасте 94 лет в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

— Госкорпорация «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Он родился в деревне под Воронежем 26 февраля 1928 года. В 1950 году Филипченко окончил Чугуевское высшее авиационное училище летчиков с квалификацией «военный летчик». Он является дважды Героем СССР. Летчик принимал участие в первом в мире групповом полете трех кораблей в 1969 году.