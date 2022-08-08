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Песков ответил на слова Зеленского о возможных референдумах

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков ответил на слова Зеленского о возможных референдумах
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит обратиться к украинцам, которые находятся на подконтрольных России территориях, и задаться вопросом о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Такое мнение он выразил в понедельник, 8 августа.

— Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину для отказа переговоров с Россией. Об этом он написал в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале. Украинский лидер заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российских военных.

При этом недавно сообщалось, что руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Переговоры Референдум
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