Захарова допустила ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Российская Федерация рассмотрит ответные меры после действий латвийских силовиков, которые оказывают давление на въезжающих в страну россиян. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры, — прокомментировала ситуацию дипломат.

Она также отметила, что латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич «не понял» обращения России, когда в ответ на ноты российского дипломатического ведомства заявил, что России «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии» и что местные власти «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности».

— Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации, — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

27 июля стало известно, что временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка вызвана в российское дипломатическое ведомство. Ей был выражен протест и вручена соответствующая нота по поводу провокаций со стороны латвийских правоохранительных органов. Силовики оказывают грубое давление на россиян при въезде на территорию республики, выдвигая требования подписать подготовленный документ о несогласии с политикой РФ.

Несколько дней назад посольство Латвии приостановило выдачу виз гражданам Российской Федерации на неопределенный срок.