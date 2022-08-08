Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова допустила ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

Анастасия Колоскова
Политика
Захарова допустила ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Российская Федерация рассмотрит ответные меры после действий латвийских силовиков, которые оказывают давление на въезжающих в страну россиян. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры, — прокомментировала ситуацию дипломат.

Она также отметила, что латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич «не понял» обращения России, когда в ответ на ноты российского дипломатического ведомства заявил, что России «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии» и что местные власти «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности».

— Высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации, — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

27 июля стало известно, что временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка вызвана в российское дипломатическое ведомство. Ей был выражен протест и вручена соответствующая нота по поводу провокаций со стороны латвийских правоохранительных органов. Силовики оказывают грубое давление на россиян при въезде на территорию республики, выдвигая требования подписать подготовленный документ о несогласии с политикой РФ.

Несколько дней назад посольство Латвии приостановило выдачу виз гражданам Российской Федерации на неопределенный срок.

Мария Захарова Дипломатия Латвия Внешняя политика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте