Москвичам пообещали возвращение жары к концу недели

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жаркая погода вернется в Москву уже к концу недели. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщают синоптики.

Так, в ночь на вторник, 9 августа, температура воздуха будет держаться на уровне от 14 до 16 градусов. Днем ожидается 21–23 градуса тепла. Будет облачно, местами возможны небольшие осадки и грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 12–17 метров в секунду.

Днем в среду температура слегка поднимется — до 24 градусов. Облаков станет меньше, а осадки прекратятся. В четверг ожидается до 26 градусов тепла.

Самой холодной станет ночь на пятницу. Термометры будут показывать от 10 до 15 градусов. Днем же температура воздуха поднимется до 28. В субботу и воскресенье будет держаться такой же уровень тепла, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе ожидаются дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что со среды, 10 августа, в столицу придет комфортная погода с температурой воздуха 22–26 градусов тепла.