Городские службы подготовят коммунальную технику к осенне-зимнему сезону

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичные службы подготовят коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации, — рассказал он.

Уточняется, что большая часть коммунальной техники используется круглый год, а до наступления холодов они будут переведены на зимний режим. Также будет возобновлена работа техники, применяемая только зимой — линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Кроме того, на поливомоечные машины, а также на вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику устоновят навесное плужно-щеточное оборудование, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 58 тысяч городских объектов. Отмечается, что всего в городе подготовят более 74 тысяч городских объектов.