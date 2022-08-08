Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Городские службы подготовят коммунальную технику к осенне-зимнему сезону

Лейла Алиева
Город
Городские службы подготовят коммунальную технику к осенне-зимнему сезону
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичные службы подготовят коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации, — рассказал он.

Уточняется, что большая часть коммунальной техники используется круглый год, а до наступления холодов они будут переведены на зимний режим. Также будет возобновлена работа техники, применяемая только зимой — линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Кроме того, на поливомоечные машины, а также на вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику устоновят навесное плужно-щеточное оборудование, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 58 тысяч городских объектов. Отмечается, что всего в городе подготовят более 74 тысяч городских объектов.

спецтехника Москва Осень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте