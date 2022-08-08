Захарова: Киев фактически взял всю Европу в заложники

Фото: МИД РФ

Проводя атаки по Запорожской АЭС, Киев буквально взял в заложники всю Европу. Такое мнение высказала в понедельник, 8 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Убийства из-за угла и под покровом ночи — это характерный почерк, если не сказать суть приверженцев бандеровской идеологии, что известно еще со времен Великой Отечественной войны, — заявила она.

По словам Захаровой, Москва уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает все международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары по ЗАЭС со стороны Киева.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что с каждым днем ситуация становится только опаснее, говорится в сообщении.

Накануне в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщили, что силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня «Ураган». Представитель ВГА уточнил, что в зону поражения попали район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки

В июле ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами-«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.