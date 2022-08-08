Москвичей предупредили о скором дожде с грозой и сильным ветром

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие часы в Москве ожидаются дождь, местами гроза и сильный ветер. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Будьте внимательны на улице, — призвали горожан в пресс-службе.

В городе ожидается ветер до 17 метров в секунду, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе пройдут дожди.

Самой холодной станет ночь на пятницу. Термометры покажут от 10 до 15 градусов. Днем же температура воздуха поднимется до 28. В субботу и воскресенье будет держаться такой же уровень тепла, пообещали москвичам синоптики.