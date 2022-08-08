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Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки из-за задержки груза

Евгений Белоусов
В мире
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки из-за задержки груза
Фото: shutterstock

Покупатель украинского зерна, которое отправили на судне Razoni с территории Украины, отказался от сделки. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе украинского посольства в Ливане.

— Согласно информации грузоотправителя, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более пяти месяцев), — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь грузоотправитель ищет другого клиента.Он может быть либо в Ливане, либо в другой стране, передает Lenta.

Накануне министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что Razoni изменил свой изначальный курс в порт Триполи и, видимо, ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире.

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