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В Пентагоне уверены, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

Егор Провоторов
В мире
В Пентагоне уверены, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты считают, что передали Украине уже достаточное количество западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил в понедельник, 8 августа, заместитель руководителя Пентагона Колин Каль.

По словам американского военного чиновника, Киев получил 16 таких РСЗО от Вашингтона, три идентичные установки М270 от Соединенного Королевства, и еще три получит от властей Германии.

— У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок, — заметил Каль на брифинге для прессы.

В последний пакет военной помощи, о котором Соединенные Штаты объявили в понедельник, вошли «дополнительные боеприпасы для HIMARS», однако не вошли сами установки РСЗО, пишет РИА Новости.

В начале августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что признание замглавы военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Штатов в конфликт.

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