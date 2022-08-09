Армия Тайваня начала артиллерийские учения на юге острова

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Вооруженные силы Тайваня во вторник, 9 августа, начали учения с артиллерийскими боевыми стрельбами на территории уезда Пиндун на юге острова. Об этом сообщил журналистам представитель Восьмого армейского корпуса Тайваня.

Тренировки включают в себя стрельбы из 155-мм самоходных гаубиц и 120-мм минометов. Цель учений состоит в том, чтобы проверить боеспособность артиллерии, имитируя защиту от вторжения на остров условного противника.

Эти маневры стали ответом на широкомасштабные учения, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) запустила 4 августа вокруг Тайваня. В то же время, по данным тайваньской прессы, артиллерийские учения были запланированы заранее, до этих событий.

Также в начале сентября тайваньская армия планирует провести в Пиндуне свои ежегодные учения с участием снайперов, спецназовцев, общевойсковых подразделений, бронемашин и минометов, пишет ТАСС.

В понедельник, 8 августа, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.