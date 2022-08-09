Синоптики рассказали о грозах в Москве 9 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 9 августа, Москва и Подмосковье будут находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Воздух в столичном регионе прогреется до 23 градусов, по области — до 24 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду, а при грозе его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

— В столичном регионе комфортная погода с нормальным содержанием кислорода в приземном воздухе. Если нет хронических болезней, если человек серьезно относится к своему здоровью, постоянно занимается спортом, соблюдает здоровый образ жизни, то затяжные дожди и пасмурная погода или отсутствие солнечного света могут негативно сказаться только на настроении, — рассказали специалисты.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 8 и 9 августа в Москве столбики термометров покажут 22–23 градуса тепла.

В минувший понедельник, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к выходным в столичный регион вернется летняя жара.