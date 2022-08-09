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Синоптики предупредили о дождях и прохладной погоде в Москве 9 августа

Александр Афонин

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Синоптики предупредили о дождях и прохладной погоде в Москве 9 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столичном регионе во вторник, 9 августа, ожидаются облачная погода, кратковременные дожди и температура воздуха до 23 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термометров покажут 21—23 градуса тепла. В ночь на среду, 10 августа, показатель опустится до плюс 12 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов. Ночью температура воздуха составит 9—14 градусов.

Ветер ожидается северный и северо-восточный. Его скорость составит не более 11 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 753 миллиметра ртутного столба, отмечается на портале Гидрометцентра.

До этого синоптики предупредили, что во вторник, 9 августа, Москва и Подмосковье будут находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне сообщил, что в столице к выходным дням вернется летнее тепло. По словам синоптика, в городе температура воздуха станет приемлемой для купания.

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