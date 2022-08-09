Два сухогруза с зерном вышли из украинских портов

Фото: president.gov.ua

Два сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией покинули порты Черного моря. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

— Этим утром из украинского порта «Южный» вышло судно SACURA, которое везет 11 тысяч тонн сои. Из «Черноморска» вышло судно ARIZONA с 48 458 тоннами кукурузы и движется в Искендерун, — говорится в сообщении.

Все сухогрузы будут двигаться по гуманитарному коридору в Стамбул, где их инспектируют работники координационного центра, передает РИА Новости.

Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле 22 июля. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире.

Накануне стало известно, что покупатель украинского зерна, которое отправили на судне Razoni с территории Украины, отказался от сделки.