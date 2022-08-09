Российское правительство ждет роста турпотока на Сахалин на 25 процентов

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По прогнозу аналитиков, в этом году Сахалин могут посетить 279 тысяч туристов, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

— Сахалин — уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом году по прогнозу приедут уже 279 тысяч туристов — это хорошая динамика и прирост почти на 25 процентов, — сказал он.

Вице-премьер добавил, что регион представляет собой удачное место для начала развития туристических проектов. По его словам, российское правительство совместно с корпорацией «Туризм.РФ» оказывает необходимую для этого поддержку.

Планируется, что на Сахалине появятся новые туристические кластеры. Они позволят сделать регион круглогодичным курортом и увеличить турпоток в несколько раз, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что более половины россиян планируют уложиться в бюджет до 30 тысяч рублей на путешествие по стране. Уточняется, что 29 процентов респондентов выделяют на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, а 21 процент — от 10 до 30 тысяч рублей.