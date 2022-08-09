Около 2,5 тысячи человек посетили концерт классической музыки в технополисе «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» прошел бесплатный концерт классической музыки, который посетили порядка 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 9 августа.

— Около 2,5 тысячи человек стали гостями первого масштабного мероприятия проекта «Моспром вдохновляет», свыше 400 из них — это сотрудники промышленных предприятий города, — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Отмечается, что концерт был организован в рамках проекта «Открой#Моспром» — «Моспром вдохновляет». Следующее мероприятие состоит 28 августа на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Там перед гостями выступит народный артист России Евгений Миронов. Он прочитает письма Винсента Ван Гога к брату Тео, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в августе на площадках столичных парков состоятся концерты начинающих и знаменитых музыкантов из разных уголков России. Горожане познакомятся с творчеством джазовых коллективов, ансамблей классической музыки, современных эстрадных певцов и популярных диджеев.