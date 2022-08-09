Около 2,5 тысячи человек посетили концерт классической музыки в технополисе «Москва»
На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» прошел бесплатный концерт классической музыки, который посетили порядка 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 9 августа.
— Около 2,5 тысячи человек стали гостями первого масштабного мероприятия проекта «Моспром вдохновляет», свыше 400 из них — это сотрудники промышленных предприятий города, — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Отмечается, что концерт был организован в рамках проекта «Открой#Моспром» — «Моспром вдохновляет». Следующее мероприятие состоит 28 августа на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Там перед гостями выступит народный артист России Евгений Миронов. Он прочитает письма Винсента Ван Гога к брату Тео, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что в августе на площадках столичных парков состоятся концерты начинающих и знаменитых музыкантов из разных уголков России. Горожане познакомятся с творчеством джазовых коллективов, ансамблей классической музыки, современных эстрадных певцов и популярных диджеев.