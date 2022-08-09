Жителям Подмосковья доступны более тысячи программ для переобучения

В Московской области жители могут пройти переобучение и сменить профессию. На портале «Работа в России» представлено свыше тысячи таких программ, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Жители региона могут получить госуслугу «Профориентация». Если по ее итогам рекомендуется смена деятельности, то можно выбрать одну из программ переобучения.

Отмечается, что переобучение на другую специальность возможно в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Чаще всего в качестве новой специальности жители региона выбирают IT-сферу.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров назвал топ-5 профессий, на которые в самое ближайшее время будет расти спрос. По словам эксперта, в настоящее время не испытывают проблем с трудоустройством менеджеры по продажам, коммерческие директора, начальники отдела продаж, маркетологи.