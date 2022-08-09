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10 августа Православная церковь почитает память семи апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать семь человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были избраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.

Считается, что в этот день нужно обязательно съесть грушу. Это способствует успокоению нервной системы, а также хорошему настроению. Кроме того, поедание фрукта на закате помогало во время сна увидеть верное решение проблемы и привнести ясность в жизнь.

По народным поверьям 10 августа нельзя:

— играть свадьбу;

— привносить перемены в жизнь;

Приметы погоды:

Утром туман по воде стелется — к хорошей погоде.

Если же вверх поднимается — к дождю.

Дождь без ветра – к затяжному ненастью.

Много росы утром — день будет солнечным.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему нужно обязательно съесть грушу 10 августа

Именины отмечают: Ирина, Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Павел, Прохор, Юлиан.