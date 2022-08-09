Народный календарь. Почему нужно обязательно съесть грушу 10 августа
10 августа Православная церковь почитает память семи апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать семь человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были избраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.
Считается, что в этот день нужно обязательно съесть грушу. Это способствует успокоению нервной системы, а также хорошему настроению. Кроме того, поедание фрукта на закате помогало во время сна увидеть верное решение проблемы и привнести ясность в жизнь.
По народным поверьям 10 августа нельзя:
— играть свадьбу;
— привносить перемены в жизнь;
Приметы погоды:
Утром туман по воде стелется — к хорошей погоде.
Если же вверх поднимается — к дождю.
Дождь без ветра – к затяжному ненастью.
Много росы утром — день будет солнечным.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Ирина, Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Павел, Прохор, Юлиан.