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«Профиль» стал лидером рейтинга самых цитируемых российских журналов

Ирина Игнатенко
Общество
«Профиль» стал лидером рейтинга самых цитируемых российских журналов
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Журнал «Профиль» занял первую строчку в рейтинге самых цитируемых российских журналов в июне.

— Мы благодарны читателям за поддержку. Столь высокая оценка показывает, что интерес к темам, которые освещаются на страницах журнала, велик. Надеемся, «Профиль» всегда будет интересен широкому кругу читателей, — рассказал главный редактор журнала «Профиль» Александр Белоновский.

Весной журнал отметил свое 25-летие. Первый номер был опубликован 14 мая 1996 года.

«Профиль» стабильно удерживает место в топ-10 журналов по версии «Медиалогии». В издании и на сайте регулярно публикуются статьи не только штатных авторов, но и известных ученых и экспертов.

«Вечерняя Москва» вошла в топ-20 региональных СМИ по цитируемости за первый квартал 2022 года, заняв в нем четвертую позицию. Об этом во вторник, 21 июня, свидетельствуют данные из рейтинга «Медиалогии».

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