Движение по Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 9 августа.

— Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком,— сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

9 августа сообщалось, что на северном участке Замоскворецкой линии увеличены интервалы следования поездов из-за того, что на путях находился человек.

28 июля на станции Автозаводская Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции Орехово прекратили полностью. Мужчина погиб.