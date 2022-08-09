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Эксперт отметил удачное расположение будущего индустриального парка «Руднево»

Анастасия Колоскова
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Эксперт отметил удачное расположение будущего индустриального парка «Руднево»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Строительство индустриального парка «Руднево» является важной вехой в развитии столичного предпринимательства и промышленности. Такое мнение выразил экономист Андрей Бархота.

— Необходимо отметить, что восточная локация вблизи станций метро «Лухмановская» и «Некрасовка» в последние три–пять лет интенсивно развивалась как в части жилищного строительства, так и по линии развития социальной инфраструктуры и транспортной оснащенности. В этом отношении развитие индустриального парка осуществляется фактически в хорошо подготовленных условиях, — отметил эксперт.

По словам экономиста, таможенно-налоговые льготы, которые предоставляет правительство Москвы, будут являться стимуляцией для резидентов индустриального кластера. Это обеспечит развитие и традиционным индустриям, и представителям высокотехнологичного кластера, заключил Бархота в беседе с интернет-порталом BFM.ru.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о завершении возведения первых производственных корпусов индустриального парка «Руднево».

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в индустриальном парке «Руднево» будет создано более трех тысяч новых рабочих мест.

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