В Киеве назвали условие присутствия Зеленского на саммите G20

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Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии в случае присутствия там российского лидера Владимира Путина. Об этом во вторник, 9 августа, заявил советник главы украинского государства Михаил Подоляк.

— Я думаю, что это (присутствие Зеленского на саммите — прим. «ВМ») будет решаться конкретно ближе уже к саммиту... Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия, — отметил Подоляк.

По его словам, с начала спецоперации украинский президент не покидал страну и общался с политиками из-за рубежа по видеосвязи. Однако, если Путин будет на саммите, он может посетить мероприятие лично. При этом Подоляк отметил, что посещение российским президентом «любого саммита опосредованно означает» легитимацию его организаторами действий РФ в отношении Украины, передает РИА Новости.

5 августа агентство Bloomberg сообщило, что единодушие в желании стран G7 изолировать Россию не подвигло участников «Большой двадцатки» пойти по такому же пути. По данным агентства, чиновники из самых богатых стран G20 предпринимали попытки убедить остальные государства придерживаться антироссийской политики, однако те не выразили желания подчиняться этому требованию.