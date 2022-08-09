Андрей Бочкарев: С начала года в Новой Москве построено почти два миллиона квадратных метров жилья

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала этого года на территории Новой Москвы построено и введено в эксплуатацию порядка 1,63 миллиона квадратных метров различного жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 9 августа.

— Новая Москва продолжает активное развитие. Сегодня Троицкий и Новомосковский округа представляют собой наиболее динамично растущие территории столицы. Только в этом году здесь построено и введено в эксплуатацию более 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 1,6 миллиона «квадратов» жилья, — отметил он.

По словам заммэра, современные городские кварталы — это гармонично развивающиеся комплексные территории. На одной территории с жильем специалисты возводят объекты образовательной, медицинской, транспортной и коммерческой инфраструктуры.

В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО за первые семь месяцев этого года введено в эксплуатацию свыше 180 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. Так, уже построены пять детских садов и одна школа почти на 1500 мест.

Также в столичном районе Некрасовка в 2023 году введут в эксплуатацию одноименный дворец спорта с ледовой ареной, бассейном и игровыми залами. На территории также появятся зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк, шахматный клуб, конференц-зал и кафе.