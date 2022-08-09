Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянам дали советы перед покупкой школьной формы

Ирина Игнатенко
Общество
Россиянам дали советы перед покупкой школьной формы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов.

— Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это стопроцентная синтетическая прокладка — полиэстер и другие, скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены, — отметил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, ткань верха должна содержать не менее 30 процентов натурального волокна: шерсть, хлопок или шелк, в крайнем случае вискозу.

Эксперт отметил, что не советует покупать школьную форму на рынке. Лучше использовать специализированные магазины.

До начала учебного года остался месяц. Пора заняться подготовкой ребенка к школе: сейчас цены на канцтовары более доступные, чем в конце лета. Учитель начальных классов школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала «Вечерке», на покупку каких предметов стоит потратиться.

Одежда Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте