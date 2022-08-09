Россиянам дали советы перед покупкой школьной формы

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Выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов.

— Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это стопроцентная синтетическая прокладка — полиэстер и другие, скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены, — отметил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, ткань верха должна содержать не менее 30 процентов натурального волокна: шерсть, хлопок или шелк, в крайнем случае вискозу.

Эксперт отметил, что не советует покупать школьную форму на рынке. Лучше использовать специализированные магазины.

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