«Не оставим без ответа!»: В конгрессе США призвали к импичменту Байдена

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Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент действующему президенту США Джо Байдену из-за обысков в имении бывшего главы государства Дональда Трампа.

— Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем. Импичмент Байдену! — заявила она.

Такую же точку зрения разделяет и губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал «очередной эскалацией» действия американских спецслужб в имении Трампа и осудил проводимые обыски, передает РИА Новости.

До этого Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье. Экс-глава Белого дома связал произошедшее с возможным участием в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году.

Позже издание New York Post сообщило, что участие в обыске имения Трампа принимали не менее 100 сотрудников ФБР. К дому бывшего американского президента подъехало несколько бронированных транспортных средств. Очевидец сравнил произошедшее со сценой из «Крепкого орешка». По данным издания, ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.