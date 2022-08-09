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Эстонские вандалы осквернили памятник советским воинам

Евгений Белоусов
В мире
Эстонские вандалы осквернили памятник советским воинам
Фото: depositphotos

Вандалы осквернили памятник советским воинам в эcтонском городе Тарту. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило издание Postimees.

По имеющейся у издания информации, вандалами был осквернен памятник советским воинам на городском кладбище Паулусе. Неизвестные измазали монумент красной аэрозольной краской и написали на нем антивоенные лозунги.

Прибывшая на место происшествия эстонская полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти павших. На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, передает РИА Новости.

В конце мая неизвестные покрасили стену, стоящую позади памятника в честь советских воинов в Вене, в цвета украинского флага. Позже на ней появилась символика нацбатальона «Азов»*. В связи с этим посольство России направило обращение в МИД Австрии.

В апреле памятник советским воинам в Вилкавишском районе Литвы облили краской. В том же месяце в Каунасе и Клайпеде осквернили памятники советским воинам. Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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