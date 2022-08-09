Эксперт дала советы по выбору школьного ранца
Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова рассказала родителям школьников, как выбрать безопасный ранец, который не нанесет вреда здоровью ребенка.
Она отметила, что существуют требования по весу и размеру ранца, вес для школьного ранца для младшего возраста до шести лет – не более 700 грамм, для более старших школьников допускается до килограмма.
Для младших школьников обязательна спинка жесткая, ортопедическая, широкие лямки.
— Будет хорошо, если спереди будет нагрудная стяжка, что будет распределять нагрузку при переносе. Это важно, чтобы не испортить осанку ребенку, — пояснила она в комментарии НСН.
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