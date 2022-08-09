Эксперт дала советы по выбору школьного ранца

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Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова рассказала родителям школьников, как выбрать безопасный ранец, который не нанесет вреда здоровью ребенка.

Она отметила, что существуют требования по весу и размеру ранца, вес для школьного ранца для младшего возраста до шести лет – не более 700 грамм, для более старших школьников допускается до килограмма.

Для младших школьников обязательна спинка жесткая, ортопедическая, широкие лямки.

— Будет хорошо, если спереди будет нагрудная стяжка, что будет распределять нагрузку при переносе. Это важно, чтобы не испортить осанку ребенку, — пояснила она в комментарии НСН.

Ранее специалисты рассказали о стоимости школьных рюкзаков. В магазинах представлен широкий выбор, можно найти портфель и за 400 рублей. Средняя цена на хороший рюкзак составляет 2 тысячи рублей. Есть и дорогие, цена — 9 тысяч рублей, передает издание «Невские новости».

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