Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт дала советы по выбору школьного ранца

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дала советы по выбору школьного ранца
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова рассказала родителям школьников, как выбрать безопасный ранец, который не нанесет вреда здоровью ребенка.

Она отметила, что существуют требования по весу и размеру ранца, вес для школьного ранца для младшего возраста до шести лет – не более 700 грамм, для более старших школьников допускается до килограмма.

Для младших школьников обязательна спинка жесткая, ортопедическая, широкие лямки.

— Будет хорошо, если спереди будет нагрудная стяжка, что будет распределять нагрузку при переносе. Это важно, чтобы не испортить осанку ребенку, — пояснила она в комментарии НСН.

Ранее специалисты рассказали о стоимости школьных рюкзаков. В магазинах представлен широкий выбор, можно найти портфель и за 400 рублей. Средняя цена на хороший рюкзак составляет 2 тысячи рублей. Есть и дорогие, цена — 9 тысяч рублей, передает издание «Невские новости».

До начала учебного года остался месяц. Пора заняться подготовкой ребенка к школе: сейчас цены на канцтовары более доступные, чем в конце лета. Учитель начальных классов школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар рассказала «Вечерке», на покупку каких предметов стоит потратиться.

Дети покупка Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте