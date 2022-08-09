ЦБ разъяснил указ Путина о приостановке валютных операций для попавших под санкции банков

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Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Банке России.

— Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний после вступления в силу указа. Так, приостановлены могут быть операции с «новыми» деньгами только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа, передает РИА Новости.

Накануне Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Согласно документу, кредитные организации, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер.