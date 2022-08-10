«Бесконечные отношения»: названы знаки зодиака бывших, которые любят возвращаться

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Не все люди способны закончить отношения и уйти раз и навсегда. Некоторые представители зодиакального круга любят возвращаться к своим бывшим возлюбленным, но мотивация у каждого своя. Кто из них обожает входить в одну реку дважды и почему делает это, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Рак

Когда Рак вступает в отношения, он делает это «навсегда», потому стремится удержать любимых рядом с собой. Представители этого знака очень осторожны с теми, кого впускают под свою «твердую оболочку». Но как только вы окажитесь в их сердце — оно принадлежит вам. Раки также очень ностальгичны и любят хранить воспоминания, на которые «можно оглянуться». По этим причинам Раки с большей вероятностью дадут своему бывшему партнеру второй шанс.

Дева

Хотя Девы, возможно, и не славятся своей романтичностью, они определенно преданны тем, кого любят. И если они увидят возможность возобновить отношения с кем-то, кого они когда-то очень сильно любили, то, скорее всего, пойдут на это. Девы — существа привычки. Как и все земные знаки, они экономичны и практичны. Поэтому многие из них могут полюбить только один раз в жизни. Вернувшись в привычный ритм жизни и к привычному человеку, Дева почувствует себя комфортно.

Весы

Возвращение к партнеру, которого они по-прежнему любят, помогает Весам почувствовать, что они вернули свое романтическое равновесие. К тому же для Весов любовь никогда не бывает потерянной. Они придерживаются политики бесконечных отношений, будь то дружба, партнерство, деловое предприятие или любовь. Это не значит, что они не расстаются. Это значит, что они не вычеркивают вас из своей жизни. Их политика — это просто способ не отгораживаться от вас и не добавлять в черный список. Если не держать обиды в себе, то разговор на тему «Эй, ты не думал о том, чтобы снова быть вместе?» будет намного проще.

Рыбы

Представители последнего знака зодиакального круга имеют универсальный взгляд на жизнь и любовь. Это означает, что даже разрыв отношений для них — всего лишь всплеск на радаре, естественное явление на большом жизненном пути. Для Рыб расставание иногда воспринимается как временное явление. Если вы попытаетесь возобновить отношения с ними, то можете быть удивлены их спокойной уверенностью. Будто они все время знали, что вы вернетесь. Какой бы ни была причина вашего расставания, они будут воспринимать это как «что-то в прошлом». Рыбы готовы двигаться дальше и создавать новые воспоминания. Если вы снова окажетесь рядом с ними, считайте, что вам повезло.