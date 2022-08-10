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День без осадков пообещали жителям и гостям Москвы 10 августа

Егор Провоторов

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День без осадков пообещали жителям и гостям Москвы 10 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В среду, 10 августа, погода в Москве будет формироваться под усиливающим свои позиции антициклоне с запада: на его юго-восточной периферии на фоне повышенного атмосферного давления при переменной облачности осадков не ожидается.

Воздух в столичном регионе прогреется до 24, по Московской области — до 26 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный 5–10 метров в секунду. Геомагнитный фон будет неустойчивым. Содержание кислорода в пределах нормы, пишет портал «Метеоновости».

— Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия являются благоприятными и не оказывают дополнительной нагрузки на организм. Умеренный ультрафиолетовый индекс и благоприятные погодообразующие факторы позволяют расширить двигательный режим, проводить больше времени на свежем воздухе, — пояснили специалисты.

В минувший понедельник, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион вернется летняя жара. По его словам, жаркую погоду в Москве можно ожидать уже к выходным.

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