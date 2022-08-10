Экс-постпред США Даалдер пожаловался на «друзей» Путина в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

У президента РФ Владимира Путина сохранились дружеские отношения в Североатлантическом альянсе не только с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с главой еще как минимум одной страны. Такое мнение выразил экс-постпред Соединенных Штатов при организации Иво Даалдер в издании Politico.

— Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, — отметил дипломат.

Он также подверг критике Эрдогана за закупку комплексов российского производства ПВО С-400, назвав его единственным лидером в блоке, который предпочел российские ракеты западному оборудованию.

Помимо этого, Даалдер возмутился совместной встрече президентов России, Турции и Ирана в Тегеране. Он также осудил Эрдогана за отказ ввести санкции в отношении Москвы после начала спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», чем опасно для Запада сотрудничество России и Турции. По его словам, российско-турецкое сотрудничество и переход на торговлю в рублях представляют огромную опасность для западных стран. Это может способствовать развитию политики против США.