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Сергунина: Более 50 площадок присоединились к столичному профориентационному проекту «Технолето»

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Более 50 площадок присоединились к столичному профориентационному проекту «Технолето»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В бесплатных обучающих программах проекта «Технолето» приняли участие уже шесть тысяч детей. На курсах ребята знакомятся с современными профессиями. Об этом в среду, 10 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За месяц работы проекта его участниками стали шесть тысяч ребят. На развивающие занятия приглашают более 50 площадок. Детей обучают программированию, предпринимательству, инженерному, кондитерскому делу и другим профессиям, — рассказала она.

Организатором проекта «Технолето» выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

По словам Сергуниной, каждый интенсив рассчитан на пять дней. Занятия проходят с понедельника по пятницу. К ним могут присоединиться ребята от 7 до 17 лет. Для записи еще доступны две смены, которые завершатся 26 августа.

Одно из самых популярных направлений — информационные технологии, уточнила заместитель мэра. Такие курсы предлагают сразу несколько профориентационных центров.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Курсы, связанные с информационными технологиями, пользуются большой популярностью. Эти интенсивы можно пройти на разных площадках. Так, на курсы, посвященные программированию на языке Python и технологиям виртуальной и дополненной реальности, приглашает детский технопарк Российского государственного социального университета.

В компьютерной академии ТОР ребят научат разработке компьютерных игр, созданию сайтов в конструкторе Wix, гейм-дизайну, 3D-моделированию, а также анимации и мультипликации. Студия «РобоТех.Клуб» предлагает интенсив по робототехнике и программированию.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что голосование, посвященное Дню города, стартовало в рамках проекта «Активный гражданин». Она напомнила, что в прошлом году из-за пандемии праздник проводился локально: в библиотеках, культурных центрах, музеях и других учреждениях.

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