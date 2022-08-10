Психолог рассказала, как супругам найти общий подход к воспитанию ребенка

Фото: pexels.com/pixabay.com

Детский психолог, гештальт-терапевт Мария Соснина рассказала, как супругам договориться и найти общий язык в воспитании.

По словам эксперта, идеальный вариант, если супруги задолго до рождения ребенка сядут и обсудят то, что они хотят видеть в итоге воспитания ребенка и как они планируют к этому прийти. Но чаще всего в паре возникают споры по поводу того, как нужно реагировать на различное поведение малыша. Родители начинают делить ребенка или упрекать друг друга. Бывает, что один из родителей настаивает на своем, на методах, которые использовались в его семье.

Психолог отметила, что зачастую проблему можно решить при помощи разговоров. Стоит рассказать о своих идеях партнеру и узнать, насколько такие идеи подходят ему.

— Как правило, у партнеров общая картина и представления о том, каким они хотят видеть своего ребенка в будущем, но отличаются только нюансы. Благодаря таким разговорам родители могут обнаружить, что их ценности схожи — остается только договориться, как этого достичь, — передает aif.ru.

Родителям следует сублимировать детскую агрессию при помощи специальных упражнений, а не наказывать ребенка физически. Подобную точку зрения высказала в разговоре с «Вечерней Москвой» детский и семейный психолог и психотерапевт Наталья Наумова.