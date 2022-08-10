«Зенит» возобновил соблюдение мер против коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Масочный режим постепенно возвращается в Петербург. Средства индивидуальной защиты рекомендовано использовать медперсоналу, пациентам и посетителям поликлиник и больниц.

10 августа перед пресс-конференцией и открытой тренировкой «Зенита» в преддверии матча пятого тура Мир Российской премьер-лиги с ЦСКА и журналистов попросили соблюдать антиковидные меры. На пресс-конференции, которая прошла неделей раньше, подобные меры предосторожности не соблюдались.

Как сообщает корреспондент издания «Невские новости», на входе у всех попросили надеть маски, а также измерили температуру.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Ранее в оперштабе сообщили, что количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 59,7 процента. Больше всего случаев COVID-19 в России по-прежнему приходится на Москву и Петербург, передает Nation news.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил уверенность в том, что сейчас в России нет реальной статистики по зараженным коронавирусом.