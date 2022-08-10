Работы по благоустройству территории Больницы имени Юдина выполнены на 70 процентов

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Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 70 процентов работ по благоустройству территории ГКБ имени С. С. Юдина на юге Москвы. Об этом в среду, 10 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Главная цель проекта — создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан. Работы выходят на финальную стадию, уже выполнено порядка 70 процентов от запланированного объема, — отметил он.

По словам заммэра, в настоящее время подходит к концу устройство кабельной канализации, куда будут убраны воздушные провода. Также ведутся работы по мощению дорожек и гидроизоляции подземных переходов между корпусами. Кроме того, специалисты занимаются прокладкой нового кислородопровода и намерены вскоре начать возведение кислородной станции.

Бирюков отметил, что проект благоустройства предусматривает создание новой входной группы больницы. Она будет включать партерный цветник, места для встреч и ожидания, а также парковку для скорой помощи.

Кроме того, в планах реорганизовать нынешние зоны отдыха, где будут установлены более 320 уличных фонарей, а также ландшафтная подсветка. Осенью специалисты высадят на территории учреждения около 160 деревьев и более 210 кустарников, добавил заммэра.

Также возле больницы появятся новые маршруты для прогулок. Для пациентов и посетителей установят информационные стелы и указатели. Помимо этого, специалисты обновят детскую площадку и оборудуют спортивную площадку для персонала медучреждения, отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что на территории больницы создадут мультисенсорный сад для отдыха и реабилитации пациентов. Он будет помогать в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния за счет яркий ароматических и тактильных свойств высаженных там растений.

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