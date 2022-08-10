Глава МВД Германии публично извинилась за скандальные фото с мэром Киева Кличко

Фото: ТАСС / Christophe Gateau

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер была вынуждена публично просить прощения за фотоснимки, сделанные в Киеве в июле этого года. Об этом в среду, 10 августа, сообщает немецкое издание Die Welt.

На появившихся в Сети фотографиях Фезер запечатлена вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко. Компания весело смеется и пьет игристое на балконе.

Министр принесла извинения на встрече с журналистами RND в Потсдаме и заявила, что сожалеет о публикации снимков.

— Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны, — заявила она.

Фезер также добавила, что фото в целом отражали атмосферу, царящую в Киеве.

— Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами, — рассказала она.

Однако читателей немецкой газеты извинения политика не убедили. Многие комментаторы уличили ее в лицемерии, ведь такие визиты оплачиваются за счет налогоплательщиков.

— Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте, — предположил пользователь с ником Tamino A.

Другой комментатор поинтересовался, какое отношение Фезер вообще имеет к киевскому мэру и о чем может с ним договариваться.

— Когда во время визита немецкого политика в Киев хлопают пробки от шампанского, немецкому налогоплательщику становится дорого, — подытожила Christa M.

Накануне в другом немецком СМИ появилась информация о том, что на территории Германии и Австрии существует высокий уровень поддержки действий России и ее президента Владимира Путина. Впечатление относительно единодушной поддержки Украины среди жителей стран, говорящих на немецком языке, автор материала назвал обманчивым.