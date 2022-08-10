В России выявили 23 771 случай коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 23 771 новый случай COVID-19. Об этом в среду, 10 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 56 человек, еще 2666 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 14 552 человека, отмечается на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что появившийся в человеческой популяции коронавирус «ниндзя» не способен нанести серьезного вреда инфицированному. В настоящее время у большинства людей сформировался хороший иммунитет к коронавирусу.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что возвращать ограничения по COVID-19 в настоящее время нет необходимости. При этом в ведомстве порекомендовали носить маски лицам из групп риска при посещении общественных мест, на транспорте и в закрытых помещениях.

8 августа кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский оценил опасность нового вида генипавируса, о котором сообщили специалисты из Китая. По словам эксперта, опасность его распространения на территории всей планеты крайне низка.