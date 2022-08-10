В России выявили 23 771 случай коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 23 771 новый случай COVID-19. Об этом в среду, 10 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».
За 24 часа в РФ от коронавирусной инфекции скончались 56 человек, еще 2666 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 14 552 человека, отмечается на сайте.
До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что появившийся в человеческой популяции коронавирус «ниндзя» не способен нанести серьезного вреда инфицированному. В настоящее время у большинства людей сформировался хороший иммунитет к коронавирусу.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что возвращать ограничения по COVID-19 в настоящее время нет необходимости. При этом в ведомстве порекомендовали носить маски лицам из групп риска при посещении общественных мест, на транспорте и в закрытых помещениях.
8 августа кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский оценил опасность нового вида генипавируса, о котором сообщили специалисты из Китая. По словам эксперта, опасность его распространения на территории всей планеты крайне низка.