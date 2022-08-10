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Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS

Анастасия Колоскова
Общество
Российские хакеры взломали сайт производителя HIMARS
Фото: depositphotos

Экс-глава российской хакерской группы Killnet, который известен под ником KillMilk, начал кибератаку по военной корпорации Соединенных Штатов Lockheed Martin, которая выпускает реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 10 августа, сообщил сам KillMilk в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что был взломан сайта, а также ряд систем американской компании. Так, перестали функционировать система авторизации для сотрудников организации и некоторые сервисы NASA.

К глобальной блокировке электронных идентификационных систем Lockheed Martin присоединились российские хакерские группировки «Анонимус Россия» и CarbonSec, отмечается в сообщении.

До этого заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил, что Соединенные Штаты и их партнеры применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании украинской «IT-армии» для атак на инфраструктуру в России.

12 июля хакер RaHDit сообщил о разработке планов для МО Украины иностранными советниками. Также, по его словам, в подготовке украинских сил участвовали не только американцы, но и почти все страны Североатлантического альянса.

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