В Еврокомиссии заявили, что ЕС не имеет механизма для приостановки выдачи краткосрочных виз

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Визовый кодекс Евросоюза не предусматривает процедуру, которая позволит отказать человеку в выдаче краткосрочной визы. Об этом в среду, 10 августа, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии в ходе брифинга.

— Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены, — сказала она.

Пресс-секретарь ЕК добавила, что объединение обязано предоставлять визы членам семей, журналистам и другим категориям, передает РИА Новости.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не права человека.

Позже посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что высказывание эстонского премьера-министра является националистическим. Он предположил, что антироссийская позиция в политике Таллина сохранится, так как рейтинг Каллас после подобных высказываний вырос в полтора раза, а марте в стране ожидаются парламентские выборы.