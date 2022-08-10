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Минобороны сообщило об уничтожении до 70 процентов бойцов 56-й украинской бригады в Песках

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило об уничтожении до 70 процентов бойцов 56-й украинской бригады в Песках
Фото: Минобороны РФ

Вблизи населенного пункта Пески Донецкой народной республики в результате ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада украинской армии. Об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали, — отмечается в сообщении оборонного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, в ходе атак ВКС были ликвидированы до 30 бойцов 54-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Красногоровка и до ста человек — в районе Андреевки Харьковской области.

Также были уничтожены свыше шести тысяч артиллерийских снарядов и мин.

Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Гепард», поставленный Украине от правительства Германии.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что из-за частых обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины станции угрожает опасность, а если атаки продолжатся, это может привести к глобальной техногенной катастрофе. Он назвал украинскую атаку актом ядерного терроризма, который направлен на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

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